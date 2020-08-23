Гороскоп на 23 августа: Весов ждут новые знакомства, а Девам настало время уединиться

Восход Солнца: 05:31

Заход Солнца: 19:33

Солнце во Льве.

Овен. Должные старание и усердие будут обязательно вознаграждены. Ошибки же будут стоить дорого. На любовном фронте пока не предвидится никаких перемен, и это даже хорошо: ничто не будет отвлекать вас от более серьезных дел. Возможно небольшое перенапряжение. Смелые решения можно не боясь осуществлять во второй половине дня. Очень вредными могут оказаться сомнения в уже принятых решениях, оставьте это в прошлом.

Телец. Дела займут вас на целый день, придется решать многие проблемы, которые появились совершенно внезапно. Звёзды предсказывают Тельцу успехи на производстве, прибыль и конструктивный подход к новым заданиям. Не позволяйте другим людям ввести вас в заблуждение.

Близнецы. Из-за вашего самообмана и резких необдуманных поступков этот день неблагоприятен для установления контактов и активного общения. Смена настроения или легкомыслие могут подвергнуть риску репутацию Близнецов. Возможно, что, попытавшись уладить возникшие проблемы, Близнецы сумеют восстановить свое доброе имя. Они смогут владеть ситуацией и спокойно продолжать начатое дело. Не исключено, что вероятные проблемы у многих Близнецов решатся с минимальными затратами сил и потерями времени. Ваша задача – научиться мыслить и действовать конкретно, спокойно относиться к будничным делам.

Рак. Вы любите себя и хотите позволить себе многое, но сегодня важно соблюсти меру. Постарайтесь заниматься весь день важными делами, сократив общение к минимуму, не заходите в социальные сети.

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Лев. Вы хотите, чтобы вас любили, и в воскресенье вы почувствуете повышенное внимание к своей персоне. Критический день. Вероятно, что события общественной жизни не раз поставят вас в тупик, вынуждая подчиняться изжившим себя традициям и законам. Не стоит идти на сделку с совестью. Ваша доброжелательность и чистые помыслы помогут разобраться в противоречивой ситуации. Вторую половину дня полностью посвятите решению домашних проблем, отдыху и семейному досугу.

Дева. Если сложно найти общий язык с окружающими людьми, значит, настало время уединиться – сегодняшний день для этого подходит. Критический день. Звёзды рекомендуют быть внимательными и осторожными, хотя не всё будет зависеть от вас. Не верьте обещаниям, клятвам. Не поддерживайте пустых бесед и ненужных разговоров, иначе возможно раздражение. В разговорах с начальством рекомендуется проявить твёрдость в отстаивании своего мнения.

Весы. Сегодня вас ждут новые интересные знакомства — не исключено, что из деловых они перерастут в дружеские. День благоприятен для реализации творческих замыслов, для дел, связанных с благоустройством дома. Любое вложение денег будет удачным и принесет прибыль. Во второй половине дня вероятно плохое известие или ухудшение самочувствия. Простудные заболевания или обострение хронических заболеваний — признак неверно выбранного пути. Звёзды не рекомендуют сегодня начинать новые дела или пускаться в явные авантюры. Постарайтесь завершить все начатые проекты. Вероятно, гордость и оптимизм женщин-Весов позволят им преодолеть кризис в личных отношениях или с честью выйти из самой запутанной ситуации. Не исключена романтическая встреча с человеком, который может стать вашим спутником на многие месяцы, а может быть, и годы. Мужчинам-Весам противопоказаны спешка, ветреность и легкомыслие в обещаниях. Это может стать поводом к ссорам с близкими людьми. Вероятно, ваша спутница недопонимает ваше истинное к ней отношение.

Скорпион. День связан с физическими нагрузками, получением информации, обретением любви. Звезды сулят вам успех в поиске дополнительных источников дохода или переходе к новым видам деятельности. Можно на время не вспоминать про ссоры, взаимное непонимание, размолвки. Великолепный день — за что такое счастье? Не спрашивайте. Просто принимайте с благодарностью подарки судьбы и не ищите подвоха

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Стрелец. Пренебрежение дипломатией, стремление настоять на своем мнении негативно скажется на отношениях с партнером. Постарайтесь носить свою корону с большей скромностью. Избегайте любовных приключений: они принесут разочарование или истощат энергию в пустых разговорах. Период испытаний заканчивается, звезды вновь возвращают вам свою благосклонность. Благоприятный день для отдыха, духовного преображения, преодоления сомнений. День предвещает вам встречи и интересные знакомства. Появится стремление и возможность выразить свой внутренний мир в доверительной беседе с близким человеком. Обострится способность к глубокому восприятию духовных ценностей.

Козерог. Этот день достаточно травмоопасный, поэтому работайте дома и отдыхайте в кругу семьи. Опасное время для душевных бесед, будьте начеку и никому не рассказывайте о своих планах. Кто-то из ваших знакомых тихо завидует вам и хочет в чем-то помешать.

Водолей. День несет двойственную характеристику. Люди, с которыми вы познакомитесь в этот день, могут сыграть в вашей жизни значительную роль, как положительную, так и отрицательную. Возможно, у вас появятся новые идеи, которые могут тоже двояко повлиять на ваше мироощущение. Будьте к себе критичнее. Неплохо было бы проанализировать свои возможности и склонности. День пробуждения и преобразования. В это время вы сможете раскрыть свои творческие таланты и артистичность. Приятное приглашение, которое следует принять, не только разнообразит вашу жизнь и доставит удовольствие от общения, но и подарит новых друзей. Хорошо начинать путешествия, принимать водные процедуры, заниматься спортом.

Рыбы. Рыбам нужно весь день находиться в боевой готовности. Это позволит решить давние и новые проблемы. Если вы стремитесь к переменам, то многое, может, удастся решить уже сегодня, но главных результатов ждите немного позже. Вероятны случайные знакомства, которые не останутся бесследными в вашей жизни. В этот период вы можете повысить свою личную популярность и обрести любовь.

Астролог: Вальдемар Небоходцев