Ослабленного аиста выходил егерь Свободненского района

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Неравнодушные рыбаки помогли, привезли птенцу лакомства — лягушек. Аист поел и окреп всего за неделю. А затем нового друга выпустили в естественную среду обитания — в Свободненском районе.

— Нашли подходящее место, рядом с озером, где обитают сородичи аиста, и выпустили. Птица быстро освоилась, так что теперь прокормиться самостоятельно, — рассказал журналистам «Зейских огней» старший егерь.