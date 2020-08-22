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22августа
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сегодня, 19:59 0

Ослабленного аиста выходил егерь Свободненского района

Ослабленного аиста выходил егерь Свободненского района
Фото: www.instagram.com/zeiskieogni/

В болоте около села Серебрянка Свободненского района в августе нашли ослабленного аиста. Нашедший аистёнка старший егерь Сергей Ежевский выходил птицу. А недавно пернатого выпустили на волю, сообщают «Зейские огни».

Неравнодушные рыбаки помогли, привезли птенцу лакомства — лягушек. Аист поел и окреп всего за неделю. А затем нового друга выпустили в естественную среду обитания — в Свободненском районе.

— Нашли подходящее место, рядом с озером, где обитают сородичи аиста, и выпустили. Птица быстро освоилась, так что теперь прокормиться самостоятельно, — рассказал журналистам «Зейских огней» старший егерь.

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#животные

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