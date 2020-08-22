В Архаринском районе ищут двух подростков

Вчера, 21 августа, в селе Отважное Архаринского района из дома ушли двое подростков. Оба мальчика — русоволосые и худощавые.

Денису Федосееву — 13 лет, рост около 135 см. Мальчик с рисунком головы тигра на груди был одет в камуфляжный костюм. С ним ушёл 16-летний Владимир Ямщиков ростом около 140 см. Парень был в камуфляжной куртке и серых спортивных брюках. Оба подростка были в чёрных резиновых сапогах, сообщает следственное управление по Амурской области.

Просим граждан, обладающих какой-либо информацией обратиться в следственные органы по телефону: 8 (924) 845-51-76 или в органы внутренних дел: 8 (41634) 21-1-02