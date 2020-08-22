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22августа
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сегодня, 17:46 0

В Приамурье зарегистрировали 15 новых заражений коронавирусом

В Приамурье зарегистрировали 15 новых заражений коронавирусом
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтверждены 15 новых случаев коронавирусной инфекции.Темп прироста за последние сутки составил 0,5 %, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

В Благовещенске зарегистрировано восемь новых заражений, в Свободном — два, по одному в Шимановске, Благовещенском, Архаринском, Ивановском и Константиновском районах.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 3 172 случая COVID-2019. 2 178 человек выписались из стационаров с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.

712 человек контактировали с заболевшими.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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