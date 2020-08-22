Россия отправит вакцину от коронавируса в Мексику

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Для испытаний Мексике предложили около двух тысяч доз вакцины. Ожидается, что тестирование лекарства начнётся уже в сентябре.



Как писали СМИ ранее, участие в пострегистрационных испытаниях российской вакцины примут 40 тысяч человек. Учёным необходимо не только изучить её иммуногенность и безопасность, но и оценить эпидемиологическую эффективность.



Первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России под названием «Спутник V». Её производство запущено 15 августа. Сообщается, что у вакцины обнаружено 144 побочных эффекта. В середине сентября начнётся массовая вакцинация россиян.