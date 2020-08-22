Россия отправит вакцину от коронавируса в Мексику
Вакцину от коронавируса «Спутник V» из России отправят в Мексику для третьего этапа клинических исследований. Об этом сообщил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард, пишет Lenta.ru.
Для испытаний Мексике предложили около двух тысяч доз вакцины. Ожидается, что тестирование лекарства начнётся уже в сентябре.
Как писали СМИ ранее, участие в пострегистрационных испытаниях российской вакцины примут 40 тысяч человек. Учёным необходимо не только изучить её иммуногенность и безопасность, но и оценить эпидемиологическую эффективность.
Первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России под названием «Спутник V». Её производство запущено 15 августа. Сообщается, что у вакцины обнаружено 144 побочных эффекта. В середине сентября начнётся массовая вакцинация россиян.
Просмотров всего: 3
#коронавирус #здоровье #медицина