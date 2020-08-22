Благовещенскому педуниверситету вернут исторический облик

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Фасаду Благовещенского государственного педагогического университета вернут исторический облик. Как рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов, затраты возьмёт на себя бюджет региона.

Во время поездки в Благовещенск премьер-министра Михаила Мишустина поднимался вопрос о создании на базе БРПУ межрегионального центра компетенции. В рамках этого проекта будет проводиться обучение педагогов работе в кванториумах и «Точках роста»

— Мы договорились с Министерством просвещения РФ, что разделим задачу. На Минпросвещения пойдёт непосредственно укомплектование современным оборудованием, специалистами, программами и создание, собственно, межрегионального центра подготовки. Мы на себя, на областной бюджет, возьмём вопрос реконструкции фасада исторического здания. Здание историческое, одно из красивейших в Благовещенске. Конечно, этому зданию будет уделено особое внимание. Средствами областного бюджета мы этот проект обеспечим, — рассказал Василий Орлов.

Глава Приамурья провёл оценку фасада здания БГПУ совместно с профильными специалистами. Фасад покрасят и обновят так, чтобы он выглядел как в момент постройки в 1912 году. Точные сроки ремонтных работ установят специалисты. Изготовление проектно-сметной документации уже началось. Кроме реконструкции фасада, планируется отремонтировать кровлю и установить архитектурную подсветку.

Помимо восстановления исторического облика знания изменения коснутся и самого вуза. В стенах БГПУ создадут новое современное подразделение, которое будет подготавливать педагогов в сфере цифровизации, IT-технологий.



— Сегодня в области есть множество современных образовательных структур, таких как, например, IT-кубкванториумы, много «Точек роста» по всей области, а учителя, которые приходят в эти образовательные учреждения, не имеют подготовки, позволяющей им работать с современным оборудованием. Будь то VR-технологии, 3D-принтер, квадрокоптеры. Понятно, что современный учитель должен иметь эти навыки работы. Мы решили, на базе педагогического вуза должен быть такой центр, который будет выпускать не только учителя-предметника, но и учителя, обладающего IT компетенциями, — рассказала ректор БГПУ Вера Щёкина.