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сегодня, 16:08 0

Участники фестиваля «Берег» назовут десять лучших книг о Дальнем Востоке

Участники фестиваля «Берег» назовут десять лучших книг о Дальнем Востоке

Литературный критик Константин Мильчин, писатель Андрей Рубанов и издатель Олег Вавилов 25 августа примут участие в онлайн-дискуссии «Десять книг о Дальнем Востоке, которые мечтают прочитать». Это будет первым мероприятием книжного фестиваля «Берег», сообщает пресс-служба министерства культуры области.

Напомним, фестиваль «Берег» планируют провести 3 и 4 октября в Благовещенске. Уже известны некоторые гости фестиваля: Алексей Сальников, автор романа «Петровы в гриппе и вокруг него», популяризатор науки Александр Пиперски, а так же детские писатели Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский.

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#культура

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