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сегодня, 15:49 0

День флага России встречает Белогорск

День флага России встречает Белогорск
Фото: пресс-служба главы Белогорска

Белогорск встречает День флага России. К 22 августа, Дню государственного праздника, на 35-метровом флагштоке в центре кольцевой развязки поднят российский триколор.

На площади им. 30-летия Победы с 10 утра состоялась патриотическая акция, посвященная флагу государства. В ней приняли участие 20 работников учреждений культуры и спорта. В центральной части Белогорска звучал гимн России, а после участники акции организовали спортивно-хореографическую композицию под песню «Флаг моего государства». Акцию они провели с соблюдением социальной дистанции и мер безопасности.

В День Государственного флага Российской Федерации в Белогорске провели и тестирование Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Спортивное мероприятие состоялось на стадионе «Амурсельмаш». Спортивный объект является основной площадкой по приему нормативов по легкоатлетическим видам.

Участие в тестировании приняли белогорцы в возрасте от 6 до 42 лет. Прием испытаний норм ГТО осуществлялся с учетом мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, малоконтактными группами.

В составе судейской бригады — судьи ГТО первой спортивной школы. Основу спортивной программы составили виды испытаний с I по XI ступени комплекса ГТО: бег на короткие и длинные дистанции, челночный бег, прыжки в длину, метания.

В преддверии Дня флага России в учреждениях образования, культуры и спорта также прошли акции, посвящённые государственному празднику: спортивные мероприятия, творческие и просветительские, сообщает пресс-служба главы Белогорска.

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#Белогорск

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