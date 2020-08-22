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сегодня, 15:21 0

Телефонные мошенники продолжают похищать деньги у амурчан

Телефонные мошенники продолжают похищать деньги у амурчан

За прошедшие сутки в Приамурье зафиксированы четыре случая телефонного мошенничества. Во всех случаях владельцам банковских карт звонил «сотрудник банка». Наибольшая кража была совершена со счета жителя Благовещенска — 174 тысячи рублей. Другие потерпевшие лишились сумм в 39, 38 и 26 тысяч рублей.

Все случаи мошенничества происходят по единой схеме. На телефон поступает звонок, «специалист службы безопасности» получает от владельцев карт информацию о номере карты, сроке её действия и CVV-код. Эта информация требуется для перевода средств на «безопасный счёт».

Как сообщает пресс-служба МВД области, службы безопасности банка не имеют права узнавать номер карты, срок её действия и CVC-код. Все счета по умолчанию защищены и переводить деньги куда-либо в такой ситуации не требуется.

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#криминал #происшествия

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