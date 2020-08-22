В Благовещенске эвакуировали многоэтажку

Обновлено: 14:05



Сегодня в Благовещенске на улице Калинина очевидцы услышали сильный хлопок. На место выехали силы МЧС.

Пожар произошел в квартире на втором этаже дома 68. Сейчас огонь потушен. Эвакуировались 30 человек, из них пять детей. Звено газодымозащитной службы спасло трёх человек. Из них один ребёнок. Причина пожара выясняется. Дом не оборудован центральным газоснабжением.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС области, при пожаре никто не пострадал. В ликвидации возгорания участвовали 14 человек личного состава, пять единиц техники. На месте работает инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Благовещенску.