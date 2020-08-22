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сегодня, 13:24 0

Иммунитет к коронавирусу есть у 20 процентов жителей семи регионов России

Иммунитет к коронавирусу есть у 20 процентов жителей семи регионов России
Фото: https://ria.ru/20200818/1575917909.html

Иммунитет к COVID-19 есть у более чем у 20 процентов жителей семи регионов России. В них входят Татарстан, Астраханская, Московская, Ленинградская и Тюменская области, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ведомство оценивает популяционный иммунитет к SARS CoV-2 у населения России. В 26 субъектах РФ обследовали примерно 2800-3200 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире выявили почти 22 миллиона случаев коронавируса, более 766 тысяч пациентов умерли. В России на минувшей неделе зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, созданную в Центре имени Гамалеи, сообщает РИА Новости.

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#коронавирус #жизнь #здоровье #медицина #наука

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