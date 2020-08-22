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сегодня, 14:43 0

Россияне чаще тратят маткапитал на жильё

С этого года материнский капитал выдается и на первого ребенка — 466 617 рублей. Семьи, в которых в этому году появился второй ребенок получат на 150 тысяч рублей больше.

С начала года больше 60 процентов россиян потратили маткапитал на улучшение жилищных условий. Почти 30 процентов — подали заявления на ежемесячную выплату на второго ребенка. Остальные — оплатили сертификатом обучение ребенка, сообщили в Минтруде.

С 15 апреля информация о получении маткапитала автоматически направляется в личный кабинет владельца на сайте ПФР или Госуслуг, сообщает RG.RU.

Материнский капитал — мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта «Демография». С 2007 года выдано более 10 миллионов сертификатов.

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#дети #жизнь #образование #политика #помощь

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