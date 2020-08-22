Россияне чаще тратят маткапитал на жильё
С этого года материнский капитал выдается и на первого ребенка — 466 617 рублей. Семьи, в которых в этому году появился второй ребенок получат на 150 тысяч рублей больше.
С начала года больше 60 процентов россиян потратили маткапитал на улучшение жилищных условий. Почти 30 процентов — подали заявления на ежемесячную выплату на второго ребенка. Остальные — оплатили сертификатом обучение ребенка, сообщили в Минтруде.
С 15 апреля информация о получении маткапитала автоматически направляется в личный кабинет владельца на сайте ПФР или Госуслуг, сообщает RG.RU.
Материнский капитал — мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта «Демография». С 2007 года выдано более 10 миллионов сертификатов.
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