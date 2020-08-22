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сегодня, 13:15 0

В Приамурье начинается акция «Бессмертный подвиг моего предка»

В Приамурье начинается акция «Бессмертный подвиг моего предка»
Фото: www.instagram.com/kultura_blag/

Акция «Бессмертный подвиг моего предка» в Приамурье продлится до 2 сентября 2020 года. Организаторы будут выкладывать анкеты амурцев, воевавших в годы Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Амурчане могут поделиться информацией о своём герое войны или найти её по хэштегу #бессмертныйподвигмоегопредка. Полный список ветеранов Благовещенска и Благовещенского района можно найти на сайте организации зейскаяслобода.рф, сообщает управление культуры Благовещенска.

Акция проходит в рамках проекта «Встретимся на Амуре» при поддержке Фонда президентских грантов.

Акцию запустили «Зейская слобода», театральная студия «Этюд», городской дом культуры, военный комиссариат области и Амурский краеведческий музей. Она посвящена году Памяти и Славы в России и 75-летию окончания Великой Отечественной и Второй мировой войн.

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#военные #история #культура #память #праздники

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