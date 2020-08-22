В России начались продажи туров с кешбэком

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В России стартовали продажи туров с кешбэком. Чтобы воспользоваться акцией от Ростуризма и вернуть часть потраченных денег, выбрать и оплатить направление нужно до 28 августа

В программе участвуют туры продолжительностью от пяти дней (четыре ночи). Поездку можно купить в любой регион РФ. Но стоит учесть, что по таким популярным направлениям, как Краснодарский и Ставропольский край, Крым, Алтай и Калининградская область можно будет приобрести поездки, которые начинаются только с 1 октября.

Купить тур можно только онлайн и оплатить обязательно картой «Мир». При этом карту надо зарегистрировать в программе лояльности платежной системы privetmir.ru. Далее на сайт мирпутешествий.рф нужно выбрать регион РФ и найти понравившийся тур или забронировать проживание в гостинице.

Оплачивать тур придется сразу и полностью. Кешбэк вернется на карту автоматически в течение пяти дней. За туры стоимостью от 25 000 до 50 000 — 5 000 рублей, за путешествия стоимостью от 50 000 до 75 000 рублей — 10 000 рублей, поездка стоимостью от 75 000 рублей — 15 000 рублей.

— Мы рассчитываем, что миллионы граждан смогут выбрать для себя интересные предложения и открыть новые направления для отдыха в нашей стране, тем более осень — прекрасная пора для путешествий. Это и бархатный сезон на Юге России, и круизы, и активные виды отдыха, и автомобильные путешествия, — пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову.