Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:17 0

В России начались продажи туров с кешбэком

В России начались продажи туров с кешбэком
Фото: pixabay.com

В России стартовали продажи туров с кешбэком. Чтобы воспользоваться акцией от Ростуризма и вернуть часть потраченных денег, выбрать и оплатить направление нужно до 28 августа

В программе участвуют туры продолжительностью от пяти дней (четыре ночи). Поездку можно купить в любой регион РФ. Но стоит учесть, что по таким популярным направлениям, как Краснодарский и Ставропольский край, Крым, Алтай и Калининградская область можно будет приобрести поездки, которые начинаются только с 1 октября.

Купить тур можно только онлайн и оплатить обязательно картой «Мир». При этом карту надо зарегистрировать в программе лояльности платежной системы privetmir.ru. Далее на сайт мирпутешествий.рф нужно выбрать регион РФ и найти понравившийся тур или забронировать проживание в гостинице.

Оплачивать тур придется сразу и полностью. Кешбэк вернется на карту автоматически в течение пяти дней. За туры стоимостью от 25 000 до 50 000 — 5 000 рублей, за путешествия стоимостью от 50 000 до 75 000 рублей — 10 000 рублей, поездка стоимостью от 75 000 рублей — 15 000 рублей.

— Мы рассчитываем, что миллионы граждан смогут выбрать для себя интересные предложения и открыть новые направления для отдыха в нашей стране, тем более осень — прекрасная пора для путешествий. Это и бархатный сезон на Юге России, и круизы, и активные виды отдыха, и автомобильные путешествия, — пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову.

Просмотров всего: 34

#туризм #финансы

распечатать


Общество 1

Алименты ребёнка списывают в счёт долга матери
Общество 5

За неделю у задолжавших амурчан арестовали одиннадцать квартир

В России и мире

Россия запустит международные рейсы из трех городов
В России и мире

Бывший советник Трампа арестован за отмывание денег
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь