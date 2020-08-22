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сегодня, 12:52 0

Приамурье сегодня празднует День государственного флага

Приамурье сегодня празднует День государственного флага

В Амурской области сегодня, 22 августа празднуют День государственного флага. Проводят акции, выставки и флешмобы с соблюдением мер безопасности.

Утром стартовал флешмоб «Флаг России» — нужно украсить окна открытками и рисунками с изображением триколора.

Музей «Дом Саяпина» проведёт увлекательную викторину «Белый, синий, красный». А в «Доме Котельникова» в 13:00 пройдет патриотическая акция «Символ Отечества».

В Благовещенске с 15:00 до 20:00 на набережной реки Амур организуют фотовыставку «Под флагом России». Горожане полюбуются снимками различных спортивных и культурных мероприятий областного центра.

На асфальте в районе ротонды в 15:00 появится сердце из триколора. Его смываемыми мелками нарисуют волонтеры в рамках акции «Мой флаг — моя Россия». А всем желающим раздадут ленточки в цветах российского флага. Здесь же в 18:00 волонтеры корпуса добровольцев развернут полотно огромного российского флага.

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#конкурсы #культура #праздники

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