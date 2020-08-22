Россияне смогут получать сдачу с «налички» на карту

— Для реализации проекта нужно время и изменения в законодательстве. Однако этот сервис мы расцениваем как весьма перспективный, — рассказали в Центробанке.

Сейчас существует сервис по снятию наличных на кассах при условии покупки. Торговая точка получает клиентов, а банк зарабатывает на обслуживании карты. Предполагается, что внесение наличных на кассах также будет работать только при совершении покупки.

— Такие проекты удобнее реализовывать в крупных городах. Здесь проще договориться об условиях и легче расширить проект на всю сеть. В селе магазины обычно принадлежат ИП, с каждым из которых сложно договориться, — считает вице-президент ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Плюс проекта в том, что банки экономят на банкоматах и офисах в сёлах. А пожилым людям будет проще привыкнуть к безналичным платежам, сообщают «Известия».