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сегодня, 12:20 0

Россияне смогут получать сдачу с «налички» на карту

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Россияне смогут получать сдачу с «налички» на карту
Фото: pixabay.com

Россияне смогут получать сдачу с «налички» на банковскую карту. Пилотный проект в России запустит Промсвязьбанк. Его обсуждение ведёт и Visa. Предполагается, что для зачисления денег на карту гражданину придется сделать покупку. Сроки реализации пока не установили.

— Для реализации проекта нужно время и изменения в законодательстве. Однако этот сервис мы расцениваем как весьма перспективный, — рассказали в Центробанке.

Сейчас существует сервис по снятию наличных на кассах при условии покупки. Торговая точка получает клиентов, а банк зарабатывает на обслуживании карты. Предполагается, что внесение наличных на кассах также будет работать только при совершении покупки.

— Такие проекты удобнее реализовывать в крупных городах. Здесь проще договориться об условиях и легче расширить проект на всю сеть. В селе магазины обычно принадлежат ИП, с каждым из которых сложно договориться, — считает вице-президент ассоциации банков России Алексей Войлуков.

Плюс проекта в том, что банки экономят на банкоматах и офисах в сёлах. А пожилым людям будет проще привыкнуть к безналичным платежам, сообщают «Известия».

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