В Москве учителей начали тестировать на коронавирус

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— Мы уже начали бесплатное тестирование сотрудников на коронавирусную инфекцию. До 1 сентября все учителя и сотрудники учреждений образования, в том числе работники пищеблоков, охранных предприятий, клининговых компаний, в обязательном порядке пройдут тестирование. Всего будет охвачено около 180 тыс. человек, задействованных в образовательном процессе, — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала, что тестирование ждет всех сотрудников школ, детских садов и учреждений профессионального образования без каких-либо исключений. Тестирование проводится методом иммуноферментного анализа, который позволяет выявить и носителей вируса, и людей, обладающих к нему иммунитетом. Если анализ сотрудника окажется положительным, он не будет допущен к работе и останется дома под наблюдением медиков.

Готовятся к тестированию и в Хабаровском крае. Здесь тестирование на коронавирус планируют проводить каждые две недели.

— Первого сентября мы открываемся везде и алгоритм действий в школах следующий: перед открытием проходит полноценная генеральная уборка всех помещений и оборудования в противовирусном режиме, обеспечиваются медицинские исследования в отношении работников образовательных учреждений. Мы планируем, что 28-29 августа будет завершено ИФА-тестирование всех педагогических работников учреждений края. Каждые две недели мы тестирование будем повторять по педагогическим работникам. Это очень важная работа, — рассказал министр здравоохранения Хабаровского края, и.о. заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов в четверг.

Также тесты сделают не менее чем 10% сотрудников организаций, работающих со школами по принципу аутсорсинга.

Особое внимание в Хабаровских школах уделят регулированию работы вентиляционной системы, а также установят обеззараживающие устройства и санитайзеры.

В новом учебном году в школах Хабаровского края, как и по всей России, планируют учиться по новому ступенчатому расписанию. Занятия у классов будут начинаться в разное время, за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, в котором будет организовано обучение по всем предметам. Из своего кабинета дети будут уходить только в классы со специальным оборудованием для занятий химией, физикой, физической культурой. Уроки физкультуры будут проводиться в спортивных залах для одного класса либо на открытом воздухе. Массовые мероприятия, в том числе и линейки, в Хабаровском крае запрещены. При этом перчатки и маски носить в школах не обязательно, — сообщают «Известия».

При этом эксперты считают, что выполнять все требования Роспотребнадзора по работе в условиях пандемии, школам будет очень сложно.