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сегодня, 12:24 0

В районе Белогорска усиливают дaмбы

В районе Белогорска усиливают дaмбы
Фото: 28.mchs.gov.ru

В Белогорском районе растет уровень воды в реке Томь. По данным МЧС области, к 23-25 августа уровень реки может подняться до 350-400 сантиметров.

В Амурской области в реках сильно повысился уровень воды после прохождения циклона. Подтоплены воздушные линии электропередачи, в воде — 251 опора. Сложная паводковая ситуация может повлиять на электроснабжение.

Ежедневно специалисты ДРСК контролируют оборудование и уровень рек в зонах подтопления. Компания взаимодействует с местными органами власти, ЕДДС и МЧС. После снижения уровня воды организуют восстановительные мероприятия, сообщает пресс-служба ДРСК.

Энергетики предупреждают: нельзя приближаться к оборванным проводам или упавшим опорам ЛЭП. Об обрыве провода сообщайте в ЕДДС или по телефонам «112» или «010».

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#Белогорск #МЧС #наводнение #энергетика

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