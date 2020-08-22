В Белогорске река Томь поднялась до отметки «опасное явление»

Фото: www.instagram.com/amur.28.info

В городе Белогорске в дополнение к уже установленному режиму «неблагоприятное явление» решением комиссии по чрезвычайным ситуациям вводится режим «опасное явление». Это связано с тем, что река Томь поднялась свыше 350 сантиметров от нормального значения.

В 8 утра 22 августа специалисты зафиксировали подъём воды до отметки 356 сантиметров. По оценкам МЧС, уровень воды может подняться до 400 сантиметров к 23-25 августа. Кроме того, 24 и 25 августа ожидаются ливневые дожди. По территории Приамурья в эти дни пройдет область активных атмосферных фронтов западного циклона. Ожидаются дожди, грозы, переменчивая погода и ветер до 15 метров в секунду, пишет amur.28.info.

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#Белогорск #МЧС #наводнение

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Mr. Mustard