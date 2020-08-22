На Восточном построят ещё один стартовый стол под ракету «Амур»

Фото: Роскосмос

В техзадании на ракету отмечается, что под метановую ракету будет построен новый технический комплекс для обслуживания самого носителя.

Ракета-носитель «Амур» будет двухступенчатой, причем первая ступень будет многоразовой с возможностью запуска в одноразовом исполнении. Отмечается, что для возвращаемой первой ступени должна быть обеспечена возможность старта в космос не менее чем десять раз.

Предполагается, что двигатели ракеты будут работать на топливе из метана и кислорода, благодаря чему в дальнейшем их проще очищать после посадки.

Роскосмос уже утвердил техническое задание на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с новой ракетой-носителем. Контракт на этап проектирования планируется подписать в ближайшие месяцы.

В настоящее время на Восточном действует стартовый стол под ракеты серии «Союз-2», а также строится старт под тяжелую ракету «Ангара». В перспективе планируется строительство еще одного старта для сверхтяжелой ракеты.