На Восточном построят ещё один стартовый стол под ракету «Амур»
На космодроме Восточный планируется построить дополнительный стартовый стол для ракеты «Амур» на сжиженном природном газе с возвращаемой первой ступенью. Планируется, что он обеспечит до 15 пусков в год, сообщает ТАСС.
В техзадании на ракету отмечается, что под метановую ракету будет построен новый технический комплекс для обслуживания самого носителя.
Ракета-носитель «Амур» будет двухступенчатой, причем первая ступень будет многоразовой с возможностью запуска в одноразовом исполнении. Отмечается, что для возвращаемой первой ступени должна быть обеспечена возможность старта в космос не менее чем десять раз.
Предполагается, что двигатели ракеты будут работать на топливе из метана и кислорода, благодаря чему в дальнейшем их проще очищать после посадки.
Роскосмос уже утвердил техническое задание на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с новой ракетой-носителем. Контракт на этап проектирования планируется подписать в ближайшие месяцы.
В настоящее время на Восточном действует стартовый стол под ракеты серии «Союз-2», а также строится старт под тяжелую ракету «Ангара». В перспективе планируется строительство еще одного старта для сверхтяжелой ракеты.
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