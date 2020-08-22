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сегодня, 12:17 0

В Ярославле объявили ЧС после взрыва газа в жилом доме

В Ярославле объявили ЧС после взрыва газа в жилом доме
Фото: Владимир Смирнов/ТАСC

https://tass.ru/proisshestviya/9262907В Ярославле на улице Батова 21 августа около 19:29 произошёл взрыв. Трое человек погибли, четверо пострадали.

Экстренные службы сообщили, что газ взорвался в квартире на четвёртом этаже десятиэтажного дома. Обрушились перекрытия с первого по шестой этаж. Повреждены 10 квартир из 120, сообщает ТАСС.

— Спасатели обнаружили тела погибших женщины и предположительно ребенка. Всем нуждающимся оперативно оказывается вся необходимая помощь, — сообщили в пресс-службе Ярославского областного правительства.

По данным ГУ МЧС региона, ещё две пострадавшие женщины получили сотрясение мозга. Одну женщину с диагнозом «отравление угарным газом» отпустили домой. Работники МЧС разбирали завалы до утра. На месте работали 103 человека и 29 единиц техники. Пожар в жилом доме ликвидировали.

Из аварийных подъездов эвакуировали 160 жильцов. Их разместят в администрации района. В пункте временного размещения находятся 33 человека. Жители города также готовы разместить у себя эвакуированных, сообщает ТАСС.

Среди версий взрыва утечка газа, неисправность оборудования или небрежное обращение с ним. Скоро примут решение о восстановлении или сносе дома. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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#МЧС #пожары #происшествия

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