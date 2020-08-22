Горнолыжная база в Белогорье может заработать уже в декабре

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Глава Приамурья Василий Орлов посетил строящуюся горнолыжную базу в Белогорье. Объект планируют открыть уже в декабре 2020 года, сообщает пресс-служба правительства области.

В строительство уже вложили более 20 миллионов рублей. Всего на первоначальном этапе планируется инвестировать от 30 до 50 миллионов рублей.

Сейчас строители монтируют фундаменты подъемника. Промежуточные станции готовы, идут работы на верхней обводной станции. Также специалисты приступили к монтажу опор — их уже подготовили и развезли по местам установки. К базе уже подвели электричество. В здании кафе и проката собрали каркас, завозят сэндвич-панели.

Нижняя станция подъёмника смонтирована. На озере обустраивают водозабор. В процесс строительства вносит коррективы неблагоприятная погодная обстановка: сильные дожди размывают трассы, замывает котлованы.

— Мы рассчитываем на то, что к началу зимнего сезона – ориентировочно к ноябрю – база будет запущена. Это позволит создать хорошую точку рекреации, люди смогут заниматься горнолыжным спортом. Также здесь можно организовать занятия для детей. Мы стараемся оказывать инвестору помощь. Был выделен земельный участок, снижены налоги, мы передали оборудование со спуска в Натальино. Оценили, как идут работы. Если не повлияет погода, то всё должно быть закончено в срок. Надеюсь, этой зимой мы предоставим людям возможность кататься на горных лыжах, — рассказал Василий Орлов.

Горнолыжный центр находится в 25 километрах от Благовещенска. Он ориентирован на несколько видов спорта: зимой — горные лыжи и сноуборд, летом — велосипед, катание на лодках и катамаранах. Для посетителей центра организуют прогулочный трекинг, проложат экологические тропы различной длины и сложности.

Площадь территории составляет 60 0000 квадратных метров. Общая длина горнолыжных трасс первого этапа строительства —1 700 метров, перепад высот — около 130 метров.