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сегодня, 10:30 0

Почти половина россиян не способна взять ипотеку

Почти половина россиян не способна взять ипотеку
Фото: pixabay.com

В России на сегодняшний день около 75 % строящегося жилья покупается в ипотеку. В среднем около миллиона семей прибегают к этому инструменту ежегодно.

– Мы должны понимать: ипотека – это важный, но не единственный инструмент. Она не позволяет улучшать жилищные условия семьям с невысокими доходами. На сегодня ипотека доступна для 50 % семей, но даже при нулевой ставке возможен рост этого показателя не более чем до 60 %, – пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора финансового института развития в жилищной сфере «Дом.РФ» Виталия Мутко.

Для решения проблемы он предлагает создавать новый инструмент жилищной политики – социальное арендное жильё. В долгосрочной перспективе оно должно составить до 10 % от совокупного жилого фонда.

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#Недвижимость

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