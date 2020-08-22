В Верхнеблаговещенском снесут аварийный мост

Фото: благовещенск.рф

В Верхнеблаговещенском разберут аварийный мост и обустроят новый проезд. Работы начнутся в начале следующей недели. Завершить их планируется в течение месяца.

По поручению мэра города Олега Имамеева, две независимые проектные организации оценили состояние моста и пришли к выводу, что сооружение не соответствует строительным нормам и правилам. Специалисты вынесли вердикт: дальнейшая эксплуатация объекта небезопасна.

Было принято решение разобрать старый мост. На участке уложат водопропускные трубы, произведут отсыпку дороги, а затем заасфальтируют. Работы стартуют в понедельник. Планируется, что за три-четыре недели они будут закончены.

Как сообщает пресс-служба администрации города, для жителей села обустроят новый проезд. На время ремонта они смогут воспользоваться объездным путем, который начинается со стороны карьера. В ближайшие дни дорожное полотно там выровняют. Только после этого начнутся демонтажные работы моста.

Как сообщало Амур.инфо, мост просел из-за обильных осадков.