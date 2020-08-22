Зейский мост в Благовещенске опять перекроют на всю ночь

В ночь с 24 на 25 августа в Благовещенске перекроют мост через Зею. Проезд закроют с 20:00 понедельника и откроют во вторник, в 6 утра, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Ночью дорожники заменят дефектные плиты. После этого им предстоит провести устройство гидроизоляции, сделать бетонную стяжку и положить асфальт. Работы продолжатся несколько дней. Движение по мосту снова будет реверсивным.

Напомним, сегодня после полудня движение по мосту будет открыто по обеим полосам. Сейчас транспорт двигается в реверсивном формате, так как рабочим необходимо закончить укладку асфальта на первом отремонтированном участке.