В Токио построили «задорные» туалеты

Фото: Tokyo Toilet Project

«Задорными» туалеты прозвали из-за оригинальной крыши, которая напоминает щупальца кальмара. По мнению проектировщиков, новые здания отлично вписываются в общий дизайн парка Octopus, в центре которого стоит детская горка в форме большого красного осьминога. Кабинки общественного туалета сделаны из белого полупрозрачного матового стекла и разделены на четыре блока. Блоки соединяет небольшой дворик с деревом.

Автор проекта — японское архитектурное бюро Maki and Associates. Его владелец и архитектор Фумихико Маки (Fumihiko Maki) видит свою задачу в создании пространства, удобного для каждого.



«Задорная крыша туалетов способствует вентиляции и естественному освещению внутри туалетов. Это придает им уникальный внешний вид, похожий на игрушку», — рассказал архитектор.

Ранее по тому же проекту в Токио появились прозрачные туалеты. Их стены сделаны «умного» стекла — прозрачного цветного материала, который затемняется, когда в кабинку заходит человек.