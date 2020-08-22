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сегодня, 09:16 0

В Токио построили «задорные» туалеты

В Токио построили «задорные» туалеты
Фото: Tokyo Toilet Project

В токийском районе Сибуя появились «задорные» общественные туалеты. Их построили рамках проекта Tokyo Toilet Project, пишет Лента.ру со ссылкой на Dezеen.

«Задорными» туалеты прозвали из-за оригинальной крыши, которая напоминает щупальца кальмара. По мнению проектировщиков, новые здания отлично вписываются в общий дизайн парка Octopus, в центре которого стоит детская горка в форме большого красного осьминога. Кабинки общественного туалета сделаны из белого полупрозрачного матового стекла и разделены на четыре блока. Блоки соединяет небольшой дворик с деревом.

Автор проекта — японское архитектурное бюро Maki and Associates. Его владелец и архитектор Фумихико Маки (Fumihiko Maki) видит свою задачу в создании пространства, удобного для каждого.

«Задорная крыша туалетов способствует вентиляции и естественному освещению внутри туалетов. Это придает им уникальный внешний вид, похожий на игрушку», — рассказал архитектор.

Ранее по тому же проекту в Токио появились прозрачные туалеты. Их стены сделаны «умного» стекла — прозрачного цветного материала, который затемняется, когда в кабинку заходит человек.

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