Выбор читателей за 21 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 21 августа.

В Благовещенске в ночь с 20 на 21 августа меняли плиту перекрытия на мосту через Зею. Рабочие АО «УСК МОСТ» закончили работы к шести утра. А уже утром после организации реверсивного движения у моста с двух сторон образовались пробки.

В четверг, 20 августа, в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. На него совершил наезд легковой автомобиль.

Амурские синоптики предупреждают об очередном циклоне, который накроет Приамурье в ближайшие дни.

В Благовещенске распространяется не только COVID-19, но и ОРВИ. Об этом стало известно на очередном заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в области. Губернатор региона Василий Орлов подчеркнул, что нельзя допустить распространение инфекции из города по области. Необходимо соблюдать масочный режим.