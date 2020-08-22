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Выбор читателей за 21 августа

Выбор читателей за 21 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 21 августа.

Ночной ремонт моста через Зею привёл к пробкам

В Благовещенске в ночь с 20 на 21 августа меняли плиту перекрытия на мосту через Зею. Рабочие АО «УСК МОСТ» закончили работы к шести утра. А уже утром после организации реверсивного движения у моста с двух сторон образовались пробки.

В Благовещенске таксист сбил 5-летнего ребенка

В четверг, 20 августа, в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. На него совершил наезд легковой автомобиль.

На Амурскую область надвигается очередной циклон

Амурские синоптики предупреждают об очередном циклоне, который накроет Приамурье в ближайшие дни.

Из-за подготовки к школе в амурской столице выросла заболеваемость COVID-19 и ОРВИ

В Благовещенске распространяется не только COVID-19, но и ОРВИ. Об этом стало известно на очередном заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в области. Губернатор региона Василий Орлов подчеркнул, что нельзя допустить распространение инфекции из города по области. Необходимо соблюдать масочный режим.

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#Обзор #интернет #СМИ

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