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сегодня, 00:45 0

В Иркутской области компания школьников избила девушку

В Иркутской области компания школьников избила девушку
Фото: irk.kp.ru

Полиция проводит проверку в связи с появившимся в соцсетях видео, на котором группа школьников избивает молодую девушку. Нападение произошло в городе Усть—Илимске. Об этом сообщает «Российская Газета».

Современные тенденции и воспитание детей, немалое участие в котором занимают соцсети, требует от правоохранительных органов дополнительной бдительности. Внимание сотрудников МВД привлекло видео, на котором 18-летнюю девушку избивает группа подростков. В издевательстве принимают участие представители как мужского, так и женского пола. По предварительным данным, средний возраст подростков 15 лет.

На размещенных кадрах видно, как подростки сначала словесно оскорбляют девушку, а потом наносят ей несколько ударов в голову. После второго удара пострадавшая теряет сознание. 15 августа в отделение полиции обратились сотрудники медицинского учреждения, они сообщили о девушке, которая обращалась за помощью в больницу. Участники побоев выявлены по горячим следам. Ранее никто из нападавших не попадал в поле зрения полиции, но теперь они понесут наказание.

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#криминал #происшествия #школа

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