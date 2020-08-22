«Наш Подкаст»: Сергей Терехов
Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, несколько месяцев выпускают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Первый сезон подкаста постепенно будет появляться на страницах ИА «Амур.инфо». Приятного прослушивания.
Шестой гость – Сергей Терехов.
00:00:00 - Эзотерика – что это такое? Духи из детства, мистика, энергетика. Зачем это всё?
00:10:30 - Пример от Сергея, когда он сталкивался с необъяснимыми вещами. На что стоит обращать внимание? Как к этому относиться?
00:18:00 - Про Инстаграм Сергея.
00:21:00 - Отзывы в Инстаграме. Хорошо это или плохо?
00:23:30 - Про халяву и честность в людях.
00:26:30 - «Битва экстрасенсов». Кастинг и скандал.
00:30:30 - Амурская областная филармония. Как Сергей туда попал, как был принят коллективом и т. д.
00:34:30 - Как вокал и сцена влияют на здоровье?
00:40:50 - Актёрский опыт Сергея.
00:43:00 - Мат и его эволюция. Сериал «Отбросы» и перевод гоблина.
00:56:30 - Про музыку, кино, вокал и любовь.
01:10:00 - Проблемы парковок и отсутствие взаимоуважения на дорогах.
Аккаунт подкаста в Инстаграме: @nashpodcast
Телеграм-канал подкаста: @nashpodcast
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Алексей: @alexey_riman
Виктор: @polevikovitya
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