«Наш Подкаст»: Сергей Терехов

Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, несколько месяцев выпускают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Первый сезон подкаста постепенно будет появляться на страницах ИА «Амур.инфо». Приятного прослушивания.

Слушайте nashpodcast #6. Сергей Терехов. на Яндекс.Музыке

Шестой гость – Сергей Терехов.

00:00:00 - Эзотерика – что это такое? Духи из детства, мистика, энергетика. Зачем это всё?



00:10:30 - Пример от Сергея, когда он сталкивался с необъяснимыми вещами. На что стоит обращать внимание? Как к этому относиться?



00:18:00 - Про Инстаграм Сергея.



00:21:00 - Отзывы в Инстаграме. Хорошо это или плохо?



00:23:30 - Про халяву и честность в людях.



00:26:30 - «Битва экстрасенсов». Кастинг и скандал.



00:30:30 - Амурская областная филармония. Как Сергей туда попал, как был принят коллективом и т. д.



00:34:30 - Как вокал и сцена влияют на здоровье?



00:40:50 - Актёрский опыт Сергея.



00:43:00 - Мат и его эволюция. Сериал «Отбросы» и перевод гоблина.



00:56:30 - Про музыку, кино, вокал и любовь.



01:10:00 - Проблемы парковок и отсутствие взаимоуважения на дорогах.

Аккаунт подкаста в Инстаграме: @ nashpodcast

Телеграм-канал подкаста: @nashpodcast

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Алексей: @alexey_riman

Виктор: @polevikovitya