Гороскоп на 22 августа: для Козерогов любовь станет трамплином в личностном росте, а у Львов возможны незапланированные расходы

Восход Солнца: 05:29

Заход Солнца: 19:35

Солнце во Льве.

Овен. Возможны частые поездки за покупками, расходы на интеллектуальные занятия, приобретение средств связи. Сделайте свое существование более комфортным. Сегодня будьте помягче с коллегами, которые выпячивают свое мнение. Вы можете сказать, что они в чем-то ошибаются, но лучше для построения гармоничных отношений промолчать хотя бы раз.

Телец. Первая половина дня неблагоприятна из-за вашей возможной несобранности или растерянности. Скажутся нервные перегрузки. Сведите до минимума свои обязанности, но в то же время не теряйте возможности изменить к лучшему свою жизнь. Во второй половине дня возможно резкое снижение жизненных сил и как следствие обострение хронических заболеваний. Неблагоприятны контакты с лицами противоположного пола. День складывается хорошо. Он подходит для новых знакомств и начала отношений, а также укрепления уже существующих связей.

Близнецы. Астрологи напоминают, что вы, вероятно, слишком долго расслаблялись и откладывали дела на потом. Планеты благоприятно настроены в отношении вашего благосостояния, и это нужно использовать. Целеустремленная деятельность приведет к перспективным изменениям. Сегодня вы можете с успехом осуществлять различные торговые сделки, даже рискованные. А вот в личных отношениях не исключены проблемы, связанные с нежеланием партнера принять вашу точку зрения.

Рак. Этот день может обострить все проблемы предыдущего месяца. Велика вероятность конфликтных ситуаций, в результате которых вы можете надолго попасть под влияние недобросовестных людей. Внутренняя твердость, последовательность действий и умение отстаивать свою точку зрения — главные условия сохранения независимости. Хорошее настроение сегодня будет сопутствовать тем Ракам, кто самостоятельно осмыслил и успешно реализовал план действий. Возможно, появится желание с кем-нибудь поделиться впечатлениями и обсудить свои проблемы. Звезды предупреждают, что это может принести разочарование. Не стоит слепо доверять приятелям. В противном случае вероятны необратимые изменения в личной жизни.

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Лев. Больше занимайтесь делами, которые вам приятны, остальные отложите на потом. Возможна ссора с близким человеком. Придется тратить деньги на вещи, которые вы не собирались покупать. Незапланированные расходы некоторым испортят настроение на весь день.

Дева. День может быть тяжелым, принести суету и разочарования, если вы не будете искать способы укрепления собственных позиций, проявлять инициативу и настойчивость. Вероятны препятствия, связанные либо с получением нового места, либо с достижением поставленной цели. Вечером не исключено ухудшение самочувствия. Если у вас есть возможность уединиться, воспользуйтесь ею. День пробуждения и преобразования космической энергии. Вероятно, ваш авторитет сегодня заметно укрепится. Появится возможность оценить все плохое и хорошее, поскольку раньше на это просто не хватало времени или сил. Придется столкнуться с мелкими домашними проблемами и решением финансовых вопросов. Вероятно, вы потеряете часть капитала или не получите тех денег, на которые рассчитывали.

Весы. Вероятно, профессиональная деятельность займет все ваше время. Некоторые упущения, просчеты или ошибки заставят вас окунуться с головой в работу. Работа потребует больших усилий, нестандартного взгляда на привычные обязанности, неординарных решений возникающих проблем. Постарайтесь просчитывать свои шаги, обстоятельно продумайте план действий, иначе прилагаемые вами усилия не окупятся результатом. Не отказывайтесь от помощи сослуживцев, влиятельных лиц или начальства. Это никак не скажется на вашем авторитете. Главное — не совершать необратимых поступков. Сатанинский день. Неблагоприятны общение с партнерами, учеба, семейные отношения. Огорчения в личной жизни, разочарования в партнерах или обманы недоброжелателей испортят настроение или отрицательно скажутся на самочувствии.

Скорпион. Неожиданное известие может заставить вас пересмотреть намеченные планы. Вероятно новое знакомство, но не спешите к новым любовным победам — возможно, вы принимаете желаемое за действительное. Постарайтесь вести себя сдержанно. Сегодня может случиться нечто, что серьезно повлияет на ваши дела и состояние здоровья. Особо внимательными должны быть государственные служащие, которым следует учесть все нюансы, прежде чем приниматься за работу. За состояние здоровья можно не опасаться. Правда, это почти единственное, в чем не предвидится затруднений.

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Стрелец. Будьте внимательны к новым знакомым, которые появились у вас за последнее время. Вероятно, кто-то из них пытается использовать вашу доверчивость в корыстных целях, что может принести вам разочарование или поставить в двусмысленное положение. Сатанинский день. Общение и контакты несут обманчивые надежды и разочарования в партнерах. Вероятны проблемы с друзьями или неприятное известие, которое испортит настроение. Не исключены нервные срывы. У влюбленных возможны ссоры. Эмоциональная нестабильность не будет способствовать взаимопониманию. Умейте справляться со своими эмоциями и критично относиться к своим недостаткам.

Козерог. День предполагает сомнения, неуверенность и трусость. Многие из вас будут способны приостановить свою активность, не чувствуя под собой надежного основания. Не бойтесь внезапно нахлынувшего чувства, так как любовь в это время может стать отличным трамплином для новых достижений как в творчестве, так и в личностном росте.

Водолей. Звезды по-прежнему указывают на опасность для вашего здоровья. Не ищите приключений, избегайте физических нагрузок, деятельности, связанной с риском, быстрой езды. Для предупреждения обострения хронических заболеваний займитесь профилактикой. День посвящен семье, детям, дому. Домашние хлопоты поглотят вас полностью. Бытовые проблемы выйдут на передний план. Благоприятно делать крупные покупки, приобретать недвижимость. Возможно, вас ждут большие и приятные перемены, связанные с детьми. Не перенапрягайтесь физически и умственно. Рекомендуется отдых у воды.

Рыбы. В этот день вы окажетесь в центре интересных событий. Но вам пока лучше оставаться пассивным наблюдателем. День благоприятен для коллективных действий. В принятии важных решений не полагайтесь на интуицию — вы можете ошибиться. Прислушайтесь к советам друзей, сотрудников, учтите пожелания начальства. Не действуйте на свой страх и риск, хорошо взвесьте все последствия. Вероятны позитивные изменения в материальном положении.

Астролог: Вальдемар Небоходцев