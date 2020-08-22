Как пройти медкомиссию с ребенком в детский сад и выжить

Детские сады в Благовещенске заработали в полную силу, и пришло время вести туда нашего трёхлетку. Немного подождали, пока спадет ажиотаж и заработают все нововведения и правила, пришли в свою поликлинику, а там…

Правила на бумаге и на деле

Час в очереди на прививку. На двери прививочного кабинета призыв к социальной дистанции, но в реальности это вообще нереально. Хорошо, если дистанция сантиметров тридцать, а мамочек с детьми в этом узком коридоре человек сорок. Сыну в тот день ставили манту. Без неё в сад, конечно, можно, но придётся доказывать свою правоту чуть ли не через прокуратуру. А это время и лишние нервы.

Потом – к педиатру.

— Ван нужен медосмотр, — говорят на участке.

— Так медосмотры сейчас не проводят, нельзя, — начинаю я вспоминать все, что говорил Минздрав, писали СМИ и обсуждали мамы в группах.

— Ладно, давайте пока анализы сдайте. Потом посмотрим, что у вас в карте есть и что можно переписать в карту для сада.

И дают мне три направления на анализы. На мой вопрос, почему надо ехать в лабораторию КИЗ у детской горбольницы, если такие анализы должны брать на месте, то есть в нашей поликлинике, мне ответили — правила изменились. И кровь с мочой теперь тоже надо сдавать. Хотя, когда сады только открылись, про эти анализы и речи не шло. Видимо, прошло несколько недель, и в поликлиниках решили, что ажиотаж утих и можно гонять по полной. Ладно, думаю, давно не сдавали, пусть будут.

После очереди на прививку, с обычной руганью кто за кем, я решила сдавать анализы платно. Тем более в один день в поликлинике это было бы сделать довольно трудно, потому что наша поликлиника на Чайковского, а КИЗ – на другом конце города. Время сдачи в направлениях одно. Успеть с очередями — просто фантастика.

Конечно, когда я пришла домой, решила позвонить в Минздрав и получила ответы на вопросы о сдаче анализов не в нашей поликлинике и прохождении специалистов.

— Приём детей для получения справки в детский сад продолжается в прежнем режиме: в каждой детской поликлинике с 8:00 до 15:00, со сдачей анализов на местах. По поводу приема специалистов также ничего не менялось: если требуется, педиатры направляют к врачам узких профилей. Талоны выдают в регистратуре. При острой необходимости принимают по живой очереди. Если возникают проблемы, необходимо обратиться к заведующей поликлиникой или дежурному администратору по телефону 46-24-87, — ответили в амурском Минздраве на мои вопросы.

Волнуют они и других мам, стоит только заглянуть в местные чаты в WhatsApp или паблики в Инстаграме.

Но вернемся к анализам. В платной клинике на все про все 15 минут: 1 030 рублей за 4 анализа – и ни нервов, ни очередей, ни медперсонала не в настроении. Результат после обеда – красота.

Осмотры бесплатные и за деньги

Анализы сдали, пришли снова к педиатру. Переписанных врачей с карты не хватило. Значит, всё же недостающих проходить надо. Хотя до этого не раз говорилось и в новостях, и в прямом эфире Минздрава в Инстаграме, что все врачи не нужны, что можно просто оставить поле незаполненным. Ладно, думаю, если сейчас пройду без очереди, хорошо, нет – значит, пойду доказывать свою правоту.

Лор, невролог, окулист были на месте. По какой-то случайности к ним не было очереди, но на дверях висела табличка «приём строго по талонам». А у меня, естественно, талона нет. В итоге про него спросил только лор и то, когда я выходила из кабинета. Наглость иногда действительно – второе счастье. Иначе, пока бы мы взяли талон к каждому врачу и дождались своей очереди…

Хорошо, что мне переписали с прошлогоднего медосмотра остальных врачей, в том числе психолога и стоматолога. Ведь двумя днями ранее в очереди на прививку услышала в разговоре мам, что их проходить нужно независимо от того, прошли в прошлом году или нет. Ладно, психолог есть в нашей поликлинике, но к стоматологу надо ехать в детскую стоматологию на Шимановского и там проходить по живой очереди, то есть, как повезёт.

Можно, конечно, и платно, но без ожидания вряд ли получится. Мы в прошлом году ждали месяц в частной детской стоматологии, чтобы просто пройти осмотр. Хотя, если удастся попасть, это очень облегчает задачу и стоит всего 350 рублей.

Вообще денежный вопрос стоит остро в период медосмотров. Если бы нам не нужно было проходить всего трех врачей, а понадобились все, я бы точно проходила это всё платно. Нервы дороже. Конечно, когда энной суммы про запас нет, приходится ждать талоны и ждать в очередях.

Да и платно пройти медосмотр прямо сейчас уже не везде получится. В одной из клиник города, где полный медосмотр со всеми анализами стоит 2 700 рублей, запись открыта только на сентябрь. Там, где стоит 3 550, еще есть свободные окошки на август.

Перспектив не предвидится

Но, как оказалось, не так уж и плохо все было в нашей поликлинике. Мы, например, с ребенком за время медосмотра приходили к педиатру всегда без талона. А вот в первой поликлинике такого нет вообще, рассказала одна из девушек в группе WhatsApp для мамочек. Везде только с талоном, причём проверяют его на входе. Очередь на улице, так как помещение маленькое, а в основном здании сейчас идет капитальный ремонт. Очереди, по слухам, бесконечные. Хорошо, конечно, на улице стоять, но это пока нет дождя.

Вообще идеально было бы сидеть, но в поликлиниках и в лучшие времена попробуй найди место, чтобы присесть с ребёнком, а сейчас-то наплыв. Поэтому приходится стоять самой и держать на руках уставшее дитё. Хорошо, если оно, как мой, 14 килограммов, но бывают же дети и поупитаннее.

Про то, что в поликлиниках не развернуться, не повернуться, вообще можно говорить бесконечно. На мой взгляд, из приспособленных для родителей с детьми у нас только одна четвертая поликлиника: просторная, в несколько этажей, после ремонта, уютная и с большим количеством врачей. Остальные располагаются в жилых домах или, как первая, в строении рядом с другими организациями. Сказать, что там маловато места, ничего не сказать. И в такие периоды, как медосмотры в сад, это ощущается особенно остро.