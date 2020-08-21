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21августа
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сегодня, 22:24 0

В Великобритании нашли самые рисунки древних людей

В Великобритании нашли самые рисунки древних людей
Фото: espanarusa.com

Раскопки, которые проводились на острове Джерси в Великобритании, осчастливили археологов. Исследователями были найдены фрагменты каменных табличек, на которых нацарапаны различные узоры. Об этом сообщает «Дилетант».

Большинство найденных рисунков представляют собой простые пересекающиеся линии, которые нанесли представители мадленской культуры. Ученые считают, что рисунки символизируют связь с новым местом обитания. Не исключено, что таким образом древние люди обозначали местность на новом месте проживания. Чем бы не являлись эти таблички, они были созданы около 14-23 тысяч лет назад.

Ранее в Индии обнаружили наскальные рисунки возрастом 30 тыс. лет. Древние художники использовали зеленый, красный и белый цвета. На одном из рисунков запечатлен мужчина над оленем, убитым на охоте. Животное было поражено стрелой. Стрела скорее всего имела каменный наконечник, а её общий вес позволял нанести значительный урон дикому животному, хотя и радиус поражения древнего лука был невелик. Подобные рисунки вносят значимый вклад в изучение историю развития человечества.

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#история #наука #СМИ

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