В Великобритании нашли самые рисунки древних людей

Большинство найденных рисунков представляют собой простые пересекающиеся линии, которые нанесли представители мадленской культуры. Ученые считают, что рисунки символизируют связь с новым местом обитания. Не исключено, что таким образом древние люди обозначали местность на новом месте проживания. Чем бы не являлись эти таблички, они были созданы около 14-23 тысяч лет назад.

Ранее в Индии обнаружили наскальные рисунки возрастом 30 тыс. лет. Древние художники использовали зеленый, красный и белый цвета. На одном из рисунков запечатлен мужчина над оленем, убитым на охоте. Животное было поражено стрелой. Стрела скорее всего имела каменный наконечник, а её общий вес позволял нанести значительный урон дикому животному, хотя и радиус поражения древнего лука был невелик. Подобные рисунки вносят значимый вклад в изучение историю развития человечества.