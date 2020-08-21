Россияне смогут ставить авто на учет в МФЦ

Сервис будет доступен благодаря подключению сотрудников Министерства Внутренних дел к работе на территории МФЦ. Сотрудники МВД будут проводить осмотр транспортного средства, а остальная работа ляжет на плечи работников МФЦ. Услугу по постановке ТС на учет можно будет получить, оставив предварительную заявку, или обратясь в отделение. Планируется, что постановка ТС на учет будет производиться в день обращения.



Ранее сообщалось, что транспортный налог может быть отменен с начала следующего года. Подобные нововведения несомненно радуют автолюбителей, но заставляют последних быть настороже, ведь отмена транспортного налога и создание более комфортных условий для постановки автомобиля на учет, может обернуться подорожанием других тарифов. Некоторые эксперты прогнозируют резкий скачок стоимости топлива, другие говорят о повышении стоимости новых автомобилей. Решение об отмене транспортного налога пока принято не было, поэтому анализировать ситуацию еще слишком рано.