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21августа
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сегодня, 20:20 0

Россияне смогут ставить авто на учет в МФЦ

Россияне смогут ставить авто на учет в МФЦ
Фото: in-biz.ru

Премьер—министр России подписал постановление, согласно которому россияне смогут поставить транспортное средство на учет в Многофункциональных центрах. Об этом сообщают «Известия».

Сервис будет доступен благодаря подключению сотрудников Министерства Внутренних дел к работе на территории МФЦ. Сотрудники МВД будут проводить осмотр транспортного средства, а остальная работа ляжет на плечи работников МФЦ. Услугу по постановке ТС на учет можно будет получить, оставив предварительную заявку, или обратясь в отделение. Планируется, что постановка ТС на учет будет производиться в день обращения.

Ранее сообщалось, что транспортный налог может быть отменен с начала следующего года. Подобные нововведения несомненно радуют автолюбителей, но заставляют последних быть настороже, ведь отмена транспортного налога и создание более комфортных условий для постановки автомобиля на учет, может обернуться подорожанием других тарифов. Некоторые эксперты прогнозируют резкий скачок стоимости топлива, другие говорят о повышении стоимости новых автомобилей. Решение об отмене транспортного налога пока принято не было, поэтому анализировать ситуацию еще слишком рано.

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#российская власть #СМИ #транспорт

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