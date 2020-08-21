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21августа
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сегодня, 19:45 0

Немецкий фонд Cinema for Peace Foundation вышлет самолет для госпитализации Алексея Навального

Немецкий фонд Cinema for Peace Foundation вышлет самолет для госпитализации Алексея Навального
Фото: rupres.com

Представитель немецкой организации, планирующей забрать Навального из омской больницы сообщил, что госпитализация политика в европейскую клинику будет возможна только в случае его транспортабельности. Об этом сообщает «VSE42».

Фонд надеется, что Навальному выдадут все необходимые разрешения для транспортировки пациента в состоянии комы. Российские врачи утверждают, что перелет политика может крайне негативно отразиться на его состоянии.

Напомним, что Алексей Навальный почувствовал серьезные недомогания на борту самолета, после чего начал терять сознание. Самолет был экстренно приземлен в Омске, после чего реанимация госпитализировала пострадавшего. Сейчас известный политический деятель находится в состоянии комы. Семья Алексея уже прибыла в Омск, но столкнулась с правоохранительными органами, которые препятствовали посещению Алексея. В сети неоднократно появлялась информация об отравлении Навального, но врачи омской больницы утверждают, что следов присутствия яда в организме пациента обнаружено не было.

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#здоровье #медицина #СМИ

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