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21августа
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сегодня, 19:38 0

Благовещенск проваливающийся: ещё одна дыра в земле появилась на школьном стадионе

Благовещенск проваливающийся: ещё одна дыра в земле появилась на школьном стадионе
Фото: www.instagram.com/blagoveshchensk.rf/

В Благовещенске продолжает проседать грунт. Очередной провал образовался на стадионе школы № 5, прямо на беговой дорожке. Яму двухметровой глубины обнаружили специалисты во время ежедневного обследования образовательных учреждений, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Сотрудники ГСТК и представители управления образования исследовали провал. По предварительному заключению, яма образовалась из-за грунтовых вод.

Чтобы устранить яму, специалисты демонтируют покрытие беговой дорожки и бетонное основание на участке стадиона. После того, как провал будет засыпан, дорожку зальют бетоном и покрытие восстановят.

За это лето асфальт в Благовещенске проседал уже несколько раз. На прошлых выходных в третий раз за лето раз провалился асфальт на проезжей части Игнатьевского шоссе напротив торгового центра ГСТК.

На Калиниском кольце просадку асфальта рабочие устраняли в начале июля.

В июне яма образовалась в районе перекрестка Кузнечная-Рабочая, в месте, где проходит ливневый коллектор, еще один провал появился в районе движения автобуса 16 линии.

Сейчас решением проблемы занимаются представителей профильных научных учреждений.

Как рассказал ранее главный инженера Амурского территориального института строительных изысканий Вадим Пуховой, провалы образуются из-за подмывания грунтов. Причин тому несколько: постоянные дожди, переувлажнение грунта и подземные воды. Для решения проблемы необходимо проводить комплексное обследование, выяснять направления движения подземных вод и строить водопропускные коллекторы.

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