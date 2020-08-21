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сегодня, 19:19 0

При ремонте дороги в Благовещенске нашли револьвер

При ремонте дороги в Благовещенске нашли револьвер
Фото: www.instagram.com/va.orlov/

В Благовещенске во время дорожного ремонта нашли остатки старинного револьвера. О находке рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Находку сделали при реконструкции улицы Калинина. Пока что остатки оружия лежат у дорожников. Потом артефакт отдадут историкам для изучения.

— Много интересного обнаружили при реконструкции дорог в Благовещенске. Работы в этом году идут по всему городу, много перекопов и недовольства людей. По завершению мы соберем и покажем журналистам трубы и соединения, которые достали из земли. Все суперстарое, с высочайшей степенью износа. Будет понятно, какой объём работ делают коммунальщики и дорожники, и почему так долго, — рассказал губернатор.

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#губернатор #дороги

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