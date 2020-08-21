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21августа
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сегодня, 19:15 0

12 регионов России остаются в зоне риска коронавирусной инфекции

12 регионов России остаются в зоне риска коронавирусной инфекции
Фото: mediacratia.ru

Некоторые регионы РФ все—ещё находятся в зоне повышенного риска. Об этом сообщает «Российская Газета».

В зоне повышенной опасности заражения коронавирусной инфекцией остались двенадцать областей. Среди них Орловская, Самарская, Мурманская, Сахалинская, Еврейская, Курганская, Кировская и Кемеровская, Ненецкий автономный округ, Крым, Алтайский край, Удмуртия. В свою очередь, такие регионы как республика Коми Оренбургская область совсем недавно вышли из «красной зоны». "Зеленая зона", ситуацию в которой можно считать спокойной, состоит из 11 регионов. В нее вошли Карачаево-Черкесия, Адыгея, Тыва, Магаданская, Новгородская, Московская, Брянская, Тверская и Курская область, Забайкальский и Приморский край.

Напомним, что с начала этого года, коронавирусная инфекция «захватила» мир, и несколько месяцев по всей планете действовал карантинный режим. Больницы не справлялись с количеством поступающих пациентов. Сейчас ситуация стала несколько мягче, но эксперты прогнозируют новую волну заболеваемости уже этой весной. Некоторые страны утверждают, что создали вакцину, но её действие в массовом использовании пока не проверено.

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#коронавирус #медицина #СМИ

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