12 регионов России остаются в зоне риска коронавирусной инфекции

В зоне повышенной опасности заражения коронавирусной инфекцией остались двенадцать областей. Среди них Орловская, Самарская, Мурманская, Сахалинская, Еврейская, Курганская, Кировская и Кемеровская, Ненецкий автономный округ, Крым, Алтайский край, Удмуртия. В свою очередь, такие регионы как республика Коми Оренбургская область совсем недавно вышли из «красной зоны». "Зеленая зона", ситуацию в которой можно считать спокойной, состоит из 11 регионов. В нее вошли Карачаево-Черкесия, Адыгея, Тыва, Магаданская, Новгородская, Московская, Брянская, Тверская и Курская область, Забайкальский и Приморский край.



Напомним, что с начала этого года, коронавирусная инфекция «захватила» мир, и несколько месяцев по всей планете действовал карантинный режим. Больницы не справлялись с количеством поступающих пациентов. Сейчас ситуация стала несколько мягче, но эксперты прогнозируют новую волну заболеваемости уже этой весной. Некоторые страны утверждают, что создали вакцину, но её действие в массовом использовании пока не проверено.