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21августа
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сегодня, 19:14 1

В Тамбовском районе подростки осквернили 11 могил

В Тамбовском районе подростки осквернили 11 могил
Фото: www.instagram.com/amurmayak/

Подростки осквернили одиннадцать могил в селе Николаевка Тамбовского района. Повредили надгробия, собрали со всего кладбища цветы и вывалили их, разложив по оттенкам, на несколько могил. Перебили стеклянную посуду, поломали одноразовую и тоже сбросили в кучу на могилы, пишет «Амурский маяк».

Вандалов быстро обнаружила следственная группа ОВД по Тамбовскому району. Подростки зашли на кладбище вечером, когда там уже никого не было, и от скуки покуражились.

Несколько лет назад такие же мальчишки разбомбили десятки могил в Новоалександровке.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    29 минут назад

    Штрафы большие родителям выписать,иначе от скуки придумают,что ещё натворить.

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