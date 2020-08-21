В Тамбовском районе подростки осквернили 11 могил
Подростки осквернили одиннадцать могил в селе Николаевка Тамбовского района. Повредили надгробия, собрали со всего кладбища цветы и вывалили их, разложив по оттенкам, на несколько могил. Перебили стеклянную посуду, поломали одноразовую и тоже сбросили в кучу на могилы, пишет «Амурский маяк».
Вандалов быстро обнаружила следственная группа ОВД по Тамбовскому району. Подростки зашли на кладбище вечером, когда там уже никого не было, и от скуки покуражились.
Несколько лет назад такие же мальчишки разбомбили десятки могил в Новоалександровке.
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