В Тамбовском районе подростки осквернили 11 могил

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Вандалов быстро обнаружила следственная группа ОВД по Тамбовскому району. Подростки зашли на кладбище вечером, когда там уже никого не было, и от скуки покуражились.

Несколько лет назад такие же мальчишки разбомбили десятки могил в Новоалександровке.