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сегодня, 18:32 0

Из-за дождей в Приамурье погиб аистёнок

Из-за дождей в Приамурье погиб аистёнок
Фото: www.instagram.com/anton_160386/

Сильные дожди в Приамурье принесли неприятности не только людям. Дальневосточные аисты, гнездящиеся в нашей области, тоже пострадали от непогоды. О трагедии, которая приключилась с одной аистиной семьёй, рассказал в своём инстаграм-аккаунте Антон Сасин — биолог-охотовед, эколог, специалист по дальневосточному аисту.

— Непогода с проливными дождями оказалась роковой для некоторых пернатых. Один из четырёх аистят после дождя 13-14 августа пропал из гнезда, на которой у нас установлена онлайн-камера. На видео этот момент не попал. Долина реки Гильчин под гнездом превратилась в одно сплошное озеро. Была надежда, что птенец слетел с гнезда и находится на соседних полях. Однако, сегодняшний осмотр территории с квадрокоптера показал печальную картину. Выпавший аистёнок лежал мёртвый на небольшом островке рядом с гнездовой опорой... Что-то не везёт в этом году этой аистиной семье, — отметил эколог.

Первые аистята в Амурской области вылупились в этом году в начале мая. Но малышам пришлось не сладко. Сначала гнёзда аистов завалило апрельским снегом. Затем сильный ветер повалил гнёзда вместе с деревьями и выводком. А в Белогорском и Свободненском районе амурчане находили ослабленных птиц.

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#животные #природа

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