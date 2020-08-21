На стадионе горпарка Белогорска провели дезобработку
В Белогорске 21 августа провели дезинфекционную обработку территории стадиона в городском парка. Мероприятия выполнены с целью обеззараживания территории после пребывания цирка «Небо на воде», который сливал воду с бассейна с животными на газон стадиона. Санобработка проведена силами управления по делам ГО и ЧС.
– Дезинфекция территории стадиона площадью более 3,5 тысячи квадратных метров выполнена с применением хлорсодержащего спецсредства, – рассказал директор горпарка Юрий Приходько. – Это быстрорастворимое таблетированное средство, обладающее антимикробной активностью и рекомендованное для использования в лечебно-профилактических, общественных учреждениях.
Распыление препарата проведено при помощи автоматического распылителя. На дезинфекцию стадиона горпарка понадобилось 36 литров дезинфицирующего раствора, сообщает пресс-служба главы Белогорска.
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