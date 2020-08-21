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21августа
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сегодня, 18:06 0

Сегодня в Хабаровске эвакуировали 88 детских садов

Сегодня в один из городских судов Хабаровска поступило сообщение о заминированных социальных объектах и транспорте. В письме перечислены места, где властям стоит ждать взрыва – в списке суды, детские сады, торговые центры, отделения почты и офисы банков.

Полиция, пожарные и медики проверяют сообщения о минировании. Как сообщила пресс-служба администрации Хабаровска, эвакуировано 88 детсадов.

Некоторые объекты проверяют в упрощенном режиме – сотрудник обходит помещение в поисках подозрительных предметов, если все чисто, сообщает об этом представителям чрезвычайных служб. Социально-важные объекты проверяют кинологи.

— В 9:10 поступило сообщение о взрывных устройствах, заложенных в воздушных судах, стоящих на перроне аэропорта. Самолеты были проверены, эвакуация посетителей аэровокзала не проводилась, поскольку речь шла только о воздушных судах. На расписании вылета и прилета это никак не отразилось, задержек в движении нет, — сообщила руководитель пресс-службы аэропорта Анастасия Хаустова.

К середине дня было проверено более 40 объектов, взрывных устройств обнаружено не было.

Сообщение о минировании аэровокзала было получено и вчера утром. Пассажиров и сотрудников эвакуировали, всего здание покинули около полторы тысячи человек, были задержаны 10 рейсов. Авторы сообщений не выдвигают никаких требований, — сообщает Интефакс.

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#Дальний Восток #криминал #происшествия

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