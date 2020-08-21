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сегодня, 17:47 0

В Благовещенске женщину ограбили на железнодорожном переходе

Дознаватели Благовещенского линейного отдела возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего амурчанина, которого подозревают в грабеже. Инцидент произошел 17 августа на пешеходном переходе через железнодорожные пути в Благовещенске, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

Потерпевшая двигалась по переходу, когда шедший навстречу ей молодой человек выхватил телефон, находившийся у женщины в кармане. Амурчанка написала заявление по факту грабежа.

В ходе проверки транспортные полицейские вышли на след похитителя. Подозреваемым оказался неработающий молодой житель Благовещенска, неоднократно ранее судимый и на данный момент отбывающий условное наказание.

Злоумышленник попытался снять деньги с банковской карты, которая была привязана к номеру сим-карты украденного телефона. Но хозяйка гаджета успела заблокировать карту, поэтому поживиться наличными с ее банковского счета грабитель не смог.

Молодой человек вину свою признал. Похищенное возвращено владелице. В отношении амурчанина возбуждено уголовное дело. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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#криминал #происшествия

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