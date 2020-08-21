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21августа
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сегодня, 17:43 1

Распространительницу фейка о коронавирусе из Белогорска привлекли к уголовной ответственности

Сегодня Белогорский суд вынес приговор жительнице Белогорска, которая распространяла фейковую аудиозапись через WhatsApp. Суд признает ее виновным и вынес наказание в виде одного года ограничения свободы, сообщает пресс-служба главы Белогорска.

В апреле женщина записал аудиосообщение, в котором рассказал, что городская больница переполнена заболевшими ковид, а четверо из них находятся при смерти. Это сообщение она разослала своим знакомым через WhatsApp.

Благодаря совместной работе полицейских и ФСБ преступницу нашли быстро. Против неё было возбуждено уголовное дело по статье «Распространение заведомо ложной информации». В городской суд дело передали в конце мая, 18 августа рассмотрение дела было завершено. Окончательный приговор прозвучал сегодня.

Суд признал женщину виновной и вынес наказание – один год ограничения свободы. Это значит, что женщина не имеет права покидать территорию города без разрешения специальных органов, а также менять место жительства. Раз в месяц она должна будет появляться в уголовно-исполнительной инспекции, чтобы поставить отметку.

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#коронавирус #закон #происшествия #Белогорск

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  • Кроненберг

    Кроненберг
    22 минуты назад

    жестоко

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