На капремонт хирургического корпуса больницы в Амурской области выделят 181 миллион рублей

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Правительство России одобрило выделение 181 миллиона рублей на завершение капитального ремонта хирургического корпуса больницы в Амурской области. Соответствующее решение принято на очередном заседании кабинета министров, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Одним из вопросов заседания кабмина 19 августа стало выделение из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетных ассигнований Амурской области средств для софинансирования расходов на капитальный ремонт медицинской организации. Это позволит повысить доступность и качество оказания медицинской помощи населению Амурской области.

— Речь идёт о капитальном ремонте хирургического корпуса больницы в Амурской области. Выделим на завершение работ 181 миллион рублей. И обновлённый корпус начнёт принимать пациентов уже в более комфортных условиях, — сообщил во вступительном слове премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По итогам заседания решили принять проект распоряжения правительства России.

Начало прошедшего заседания было посвящено дальневосточной тематике. Глава кабмина рассказал об итогах рабочей поездки в макрорегион. Он напомнил, что Президент России дал поручение в ближайшее время утвердить Национальную программу развития Дальнего Востока до 2035 года. Михаил Мишустин отметил, что все предложения, которые планируется включить в документ, должны быть максимально приближены к потребностям жителей округа. По его словам, удалось пообщаться не только с руководством регионов Дальнего Востока, но и с населением. Премьер-министр добавил, что результаты всех наших встреч и бесед будут обобщены и доложены главе государства, и что на их основе сформирован целый ряд поручений.