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21августа
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сегодня, 17:08 0

В Амурской области выявили 17 новых случаев COVID-2019

В Амурской области выявили 17 новых случаев COVID-2019
Фото: pixabay.com

В Приамурье выявили 17 новых случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки – 0,5%.

В областном центре лабораторно подтвердили 12 заболевших. По одному случаю в Белогорске, Свободном, Шимановске, а также в Благовещенском и Свободненском районах.

С начала пандемии в Приамурье выявлено 3157 случаев COVID-2019. 2152 человека выписаны из стационара с выздоровлением. Количество летальных исходов — 48 человек.

Увеличивается количество случаев с тяжелым течением заболевания. В контакте с заболевшими был 671 человек. Все находятся под наблюдением, трое из них — в изоляторах, сообщает пресс-служба правительства области.

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#коронавирус

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