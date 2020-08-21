Доска почётных жителей Благовещенска «переедет»

Планируется, что доска разместится на стене жилого многоквартирного дома по улице Островского, который примыкает к зданию администрации. Окончательное решение примут после согласования с жильцами дома. Изменения запланированы к 165-летию Благовещенска.

– Сейчас благоустраивается улица Ленина, в связи с этим было предложено также обновить доску почётных граждан. Совсем недавно мы в архивах нашли интересную информацию, было принято решение доску перенести. Несколько лет назад проводился творческий конкурс среди архитекторов и проектировщиков города, в нем как раз и предлагалось разместить доску почёта на стене жилого дома. Разработанный тогда проект мы немного подкорректируем и воплотим в жизнь, – рассказала руководитель сектора отдела планирования развития территории управления городской мэрии Оксана Нужнова.

Точные сроки реализации проекта неизвестны, сейчас подготавливается документация. Предварительно, «переезд» запланирован на начала лета следующего года. Новая доска будет выполнена с применением композитных панелей, которые имитируют различные материалы. Стенды с именами изготовят из темно-серого искусственного камня с объемными буквами.

Прежняя конструкция по улице Ленина останется на своем месте, но наполнится новым содержанием. Доска превратится в информационный стенд, где могут быть представлены главные достопримечательности города. Стоит отметить, что эта территория популярна среди горожан, поэтому её благоустроят и сделают комфортной для отдыха.

Всего в Благовещенске проживают десять почётных граждан, ещё двое – за пределами области. Это люди, внесшие значительный вклад в развитие амурской столицы – деятели медицины, образования и других сфер. Сейчас звание почетного гражданина Благовещенска присваивается раз в пять лет.