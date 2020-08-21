На полигоне ДВОКУ прошла жеребьёвка «Суворовского натиска»

Вчера, 20 августа судьи конкурса Армейских международных игр провели жеребьёвку команд «Суворовского натиска». Таким образом между участниками распределили 15 новых БМП-2 и определили очередь их заездов.

— Российские команды выйдут на трассу 28, 29 и 30 августа. Цвет нашей дорожки — жёлтый. А вот откроют этап индивидуальной гонки команды Республики Мали и Республики Беларусь, — рассказали организаторы состязаний.

Напомним, финал «Суворовского натиска» проводится на Дальнем Востоке впервые. В состязаниях примут участие команды из Республики Беларусь, Афганистана, Экваториальной Гвинеи, Мьянмы, Мали, Конго и России. Доступ разрешён и простым зрителям. Открытие соревнований пройдёт в воскресенье, ориентировочно в 17:00.