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сегодня, 17:46 0

На полигоне ДВОКУ прошла жеребьёвка «Суворовского натиска»

На полигоне ДВОКУ прошла жеребьёвка «Суворовского натиска»
Фото: structure.mil.ru

Вчера, 20 августа судьи конкурса Армейских международных игр провели жеребьёвку команд «Суворовского натиска». Таким образом между участниками распределили 15 новых БМП-2 и определили очередь их заездов.

— Российские команды выйдут на трассу 28, 29 и 30 августа. Цвет нашей дорожки — жёлтый. А вот откроют этап индивидуальной гонки команды Республики Мали и Республики Беларусь, — рассказали организаторы состязаний.

Напомним, финал «Суворовского натиска» проводится на Дальнем Востоке впервые. В состязаниях примут участие команды из Республики Беларусь, Афганистана, Экваториальной Гвинеи, Мьянмы, Мали, Конго и России. Доступ разрешён и простым зрителям. Открытие соревнований пройдёт в воскресенье, ориентировочно в 17:00.

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#военные #спорт

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