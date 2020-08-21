Главное «За неделю»: приезд Мишустина и Благовещенск под водой

Эта седмица выдалась богатой на события. Одновременный визит премьер-министра России и погодный катаклизм, утопивший добрую половину Благовещенска. Подготовка Белогорска к наводнению и перенос Дня города в Шимановске.

Основой для всех разговоров и пересудов стал ливневый дождь, не прекращающийся много часов подряд. Благовещенск он превратил в маленькую Венецию, во всяком случае гандольеров на дорогах прибавилось.

За ночь с 17 на 18 августа в Благовещенске выпало 67 миллиметров осадков, за сутки — 81 миллиметр. Это две трети месячной нормы осадков. В Благовещенске и селе Верхнеблаговещенском подтопило подвалы домов, улицы и придомовые территории. Последствия ливня устраняются до сих пор. В Благовещенске вода зашла на территорию 16 трансформаторных подстанций. 16 многоквартирных домов и 250 частных домов Благовещенска остались без света. Сейчас после проведённой откачки электричество вернулось практически во все дома.

А Белогорск готовится к большой воде.

– Похоже, что 2013-й все-таки повторится. Только ливневые дожди и наводнение теперь пришли одновременно, – отметил глава города Станислав Мелюков в своем инстаграм-аккаунте. – С климатом реально что-то не так. Судя по всему, нас ждет шестое наводнение за 12 лет. Это значит, что жителям Старицы надо приготовиться к подтоплению, ГО и ЧС начинает оповещение, а владельцам дач в Междуречье уже завтра с утра надо убирать урожай.

А в Белогорском районе недалеко от села Круглое автомобиль провалился в гигантскую промоину. По информации из соцсетей, водитель превысил скорость, а также игнорировал ограничительные и предупреждающие знаки.

Воды много и до конца августа предполагается пасмурная погода с дождями. Крепитесь, это ненадолго, но это не точно.

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Почти все они связаны с инфраструктурой и большим дальневосточным развитием.

В БГПУ по поручению председателя правительства будет создан межрегиональный центр цифровых компетенций. Он будет заниматься подготовкой и повышением квалификации учителей.

В микрорайоне уже строится школа на 1 500 мест. Помимо того, предложено строительство школы в Чигирях на 528 мест. В этом селе население увеличилось в полтора раза. Поэтому требуется соответствующая инфраструктура.

Также обсудили финансирование пункта пропуска на пассажирском терминале аэропорта Игнатьево. Строительство аэровокзального комплекса с соответствующим оборудованием планируется закончить в 2022 году. На финансирование этого объекта будет выделено 600 миллионов рублей.

Ну, и сейчас идёт реконструкция площади Ленина. Стоимость всего объекта — два миллиарда двести миллионов, уже 400 миллионов выделено из областного бюджета. Строительство площади Ленина и «Трибуны-холл» завершится в конце 2022 года. Поживем – увидим. Доживём – проверим!

АМУРСКАЯ БРАЗИЛЬЯНКА ПЛАНИРУЕТ ПРОДАВАТЬ МОЦАРЕЛЛУ В КИТАЙ

Агриппина Ануфриев-Егорофф приехала в Приамурье по федеральной программе переселения соотечественников в группе староверов. Без накоплений с сыном-подростком она смогла создать свой бизнес, приобрела дом, автомобиль и занимается строительством собственной сыроварни.

Земельные участки под строительство дома и сыроварни амурская бразильянка приобрела по программе «Сельская ипотека». Начать работу на предприятии переселенка планирует в ноябре. В день сыроварня сможет производить по 60 килограммов моцареллы. У новоиспечённой амурчанки даже есть идея наладить поставку продукции в соседний с Приамурьем Китай.

Новости коротко:

ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ШИМАНОВСКА ПЕРЕНЕСЛИ НА СЕНТЯБРЬ

21 августа Шимановск отмечает 110 годовщину основания города. Однако праздника не будет, сообщает мэрия города. Городской оперативный штаб принял решение перенести празднование на 19 сентября, но при условии благоприятной эпидемической обстановки.

МИНТРАНС ГОТОВИТ ПЛАН ПО СОЗДАНИЮ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ АВИАКОМПАНИИ

К 10 сентября Минтранс должен представить правительству варианты создания дальневосточной авиакомпании с учетом развития парка судов и динамики пассажирских перевозок. Представляете! У нас будет свой собственный самолет! А повезет – и не один! А крупно повезет – еще и летать будут. И, конечно, вопрос цены. Бог с ней с собственностью и принадлежностью. Важно сколько будет стоить до Москвы долететь. Но это уже другая история.

31-го ДЕКАБРЯ РОССИЯНЕ БУДУТ РАБОТАТЬ

«Перенос 31 декабря на предшествующий календарный выходной день не будет соответствовать законодательству, так как будет нарушать требования статьи 110 кодекса», — сообщается в письме ведомства, опубликованном в понедельник, 17 августа. Согласно 110 статьи, продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. Предложение хорошее, но остается на совести и желании глав отдельных субъектов. Ну, и моё личное мнение, в этом году мы уже достаточно отдохнули. Пора бы и поработать.

Это бы краткий обзор новостей «За неделю». Дальше – больше. Спасибо за внимание!