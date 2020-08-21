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сегодня, 17:13 1

Двум сельсоветам Тамбовского района грозит штраф до 700 тысяч рублей

Двум сельсоветам Тамбовского района грозит штраф до 700 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Двум сельсоветам, а также юридическому лицу грозит штраф от 400 до 700 тысяч рублей. На их территориях специалисты областного Россельхознадзора обнаружил захламленные сельскохозяйственные земли.

Общая площадь захламленных участков – 3330 квадратных метра, на каждом из них располагаются масштабные свалки. Нарушение было обнаружено во время рейда, который инспекторы Россельхознадзора проводили по Тамбовскому району в этом месяце.

«В ходе проверочных мероприятий установлено, что данные участки принадлежат двум сельсоветам и одному из обществ с ограниченной ответственностью.

В отношении юридических лиц возбуждены дела об административном правонарушении за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ.», написано в официальном аккаунте Россельхознадзора в Инстаграм.

Сейчас материалы находятся на рассмотрении в ведомстве.

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#природа #экология

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    56 минут назад

    у сельсоветов куча денег и на свалки и на штрафы

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