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сегодня, 17:05 0

В Благовещенске завтра тепло и солнечно

В Благовещенске завтра тепло и солнечно
Фото: pixabay.com

По сообщению амурского Гидрометцентра, завтра на территории области переменная облачность. В отдельных районах пройдут грозовые дожди. По северу области в утренние часы туман. Ветер юго-западный с порывами до 12 метров в секунду. Температура ночью +11…+16°С, днём +22…+27°С.

В Белогорске, Райчихинске и Зее завтра преимущественно без осадков. Днем температура воздуха будет в пределах +19…+24°С. Ветер юго-западный 4-10 метров в секунду. В Свободном, Завитинске и Архаре небольшая облачность, без осадков. Днем +19…+23°С. Южный ветер подует со скоростью 3-9 метров в секунду. В Шимановске облачно, пройдет небольшой дождь. Температура днем +19…+21°С. Ветер юго-западный 2-6 метров в секунду. В Сковородине небольшая облачность, прогнозируется дождь. Днем +16…+23°С. Северный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду. В Тынде малооблачно, без осадков. Днем +14…+23°С. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду, сообщает rp5.ru

В Благовещенске без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Ночью столбик термометра покажет около +15°С, днём потеплеет до +25…+27°С.

Напомним, что амурские метеорологи передали очередное штормовое предупреждение. 24 и 25 августа на область обрушатся ливни с грозами и шквалистый ветер.

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